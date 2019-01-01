رئيس هيئة الرياضة يهنئ المنتخب السعودي بالصعود الخليجي

الأخضر السعودي يصعد إلى نصف نهائي خليجي 24

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على تهنئة ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، بعد تأهل الأخضر إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

المنتخب السعودي تأهل إلى نصف النهائي، متصدرًا للمجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

رئيس هيئة الرياضة أشاد بالمستوى الكبير الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب السعودي، خلال لقاء عمان، وتحقيق الثلاث نقاط التي أهلتهم إلى نصف النهائي.

وتمنى الفيصل للأخضر السعودي أن يواصل هذه المستويات المميزة في المباريات المقبلة، مطالبًا اللاعبين ببذل العمل والجهد الكبير، لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي السعودي.

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الأخضر السعودي سيواجه نظيره القطري مساء يوم الخميس المقبل، في مباراة نصف النهائي، لتحديد المتأهل منهما إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب السعودي خسر مباراة الافتتاح أمام الكويت، ليعود وينتصر على البحرين، ثم الفوز على عمان، ويتأهل متصدرًا لمجموعته.

ويمتلك المنتخب السعودي 3 بطولات خليجي في رصيده، ويحاول رفعهم إلى 4 بطولات، بعد التتويج ببطولة خليجي 24 المقامة في قطر حاليًا.