رئيس هيئة الرياضة السعودية يتحدث عن أخطاء اتحاد الكرة ويشكر تركي آل الشيخ

تطورات كبيرة شهدتها الكرة السعودية في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن بعض أخطاء الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

وكان الفيصل قد تولى رئاسة هيئة الرياضة بعد رحيل تركي آل الشيخ، الذي تولى رئاسة هيئة الترفية السعودية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس هيئة الرياضة الحالي في تصريحات تلفزيونية: "دورنا أعطاء بعض الملاحظات على رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا استطيع الأجابة عن استمرار المجلس الحالي للاتحاد".

وأضاف: "هيئة الرياضة لا تتدخل في شئون الغير والاتحادات الرياضية أيضًا، كل شيء يسير طبقًا للوائح والقوانين المتواجدة مسبقًا".

وتابع الفيصل: "أزمة ملاعب الدوري السعودي تعود للمختصين بزراعة أرضية الملاعب، لم يقدموا المطلوب في تنفيذ وتطوير أرضية الملاعب".

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واختتم رئيس الهيئة حديثه بتوجيه الشكر لتركي آل الشيخ الذي كان يشغل منصبه سابقًا، وأيضًا على مبادرة دوري المدارس الذس قدمها مؤخرًا".

وواجه الاتحاد السعودي لكرة القدم الكثير من الانتقادات في الوقت الحالي، بسبب بعض القرارات الصادرة منه برئاسة قصي الفواز رئيسه الحالي.