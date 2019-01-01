رئيس نهضة بركان: لا نخشى الزمالك وسنفك عقدته مع الفرق المغربية

رئيس نادي نهضة بركان يبدو واثقاً من تحقيق الفوز على الزمالك في نهائي البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد عبد المجيد مضران، رئيس مجلس إدارة نادي نهضة بركان، على ثقته في قدرة لاعبي فريقه على تخطي الزمالك والفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب نهضة بركان المغربي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية، بعدما تخطي الأول نظيره الصفاقسي التونسي في نصف النهائي، وعبر الفارس الأبيض للمباراة النهائية من بوابة النجم الساحلي.

وقال مضران في تصريحات صحفية حول المباراة: "أثق في قدرة لاعبي الفريق على تحقيق الفوز ضد الزمالك، سنتوج باللقب القاري لأول مرة في تاريخنا".

وواصل: "نحن لا ننظر إلى الأرقام، ولا نخشى من تفوق الزمالك على الأندية المغربية، سنعمل على فك هذه العقدة، وتحقيق البطولة".

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(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/wpTfHGjGkM — جول مصر (@goaleg) May 7, 2019

وتابع: "لقد أصبحنا فريقاً قوياً، نحن قادرون على إحراج أكبر الفرق الأفريقية، لقد اكتسب الفريق الكثير من الخبرات في الفترة السابقة".

الجدير بالذكر ان ذهاب نهائي البطولة سيكون يوم 19 مايو الجاري على الملعب البلدي لبركان في المغرب، وتكون مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.