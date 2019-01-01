رئيس نادي ليل يكشف قيمة انتقال نيكولاس بيبي إلى آرسنال

صفقة انتقال نيكولاس بيبي من ليل إلى آرسنال تتأكد من قبل الجميع قبل الإعلان الرسمي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد رئيس نادي ليل الفرنسي جيرارد لوبيز انتقال الجناح الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي إلى آرسنال الإنجليزي.

وكانت صور مسربة لبيبي من وصوله إلى لندن لإجرا الفحص الطبي ومن جلسة التصوير من أجل صور التقديم قد أكدت الأمر ضمنيًا بالأمس.

ولكن أتى حديث رئيس نادي ليل ليؤكد انتقال اللاعب إلى آرسنال، وليكشف أيضًا عن القيمة الحقيقية لها على مستوى المقابل المادي.

وقال لوبيز لشبكة أر إم سي سبورت إنه اتخذ القرار ووافق على عرض آرسنال، وخلال الـ 24 ساعة المقبلة سيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

وأضاف: "قيمة انتقال بيبي إلى آرسنال وصلت إلى 80 مليون يورو، وهو عرض مناسب للاعب قدم الكثير وبزغت موهبته مع ليل خلال الموسم المنصرم"

وتابع: "لقد انتظرنا طويلًا حتى نوافق على عرض آرسنال نظرًا لأنه قد وصلتنا 5 أو 6 عروض رسمية من أجل التعاقد مع بيبي هذا الصيف"

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يذكر أن أندية مثل إنتر ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليفربول قد أبدت اهتمامها بنيكولاس بيبي في وقت سابق من الصيف الحالي.