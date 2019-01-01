رئيس نادي أحد يوضح حقيقة مرض مؤمن زكريا

رئيس نادي أحد يكشف عن سبب التخلي عن مؤمن زكريا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلنت إدارة نادي أحد السعودي رسميًا استغنائها عن اللاعب المصري مؤمن زكريا بسبب عدم جاهزيته البدنية والفنية.

وقال سعود الحربي في تصريحاته لقناة أون سبورت: "لا يعاني مؤمن من أي أمراض مزمنة أو مشكلة صحية تمنعه من ممارسة كرة القدم، وإننا سنعلن عن التفاصيل في مؤتمر صحفي قريبًا، وأن النادي سيتعاقد مع لاعب آخر بدلًا من مؤمن زكريا في الأيام المقبلة".

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وكانت تقارير عديدة قد أزعمت معاناة اللاعب من ضمور بالعضلات، مما جعل اللاعب نفسه ينشر رسالة لمن نشر هذه الأخبار قائلًا فيها: "اتقوا الله".

وكان مؤمن البالغ من العُمر 30 عامًا قد انضم لأحد على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

ويضم أحد لاعب مصري آخر وهو أحمد جمعة، الذي يلعب في مركز الهجوم.

ولم يشارك مؤمن مع أحد منذ انضمامه له في أي مباراة.

يذكر أن أحد يتذيل حاليًا جدول ترتيب فرق الدوري السعودي.