النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

رئيس نابولي يطالب بإلغاء دوري الأبطال والدوري الأوروبي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
دي لاورنتيس لا يعجبه النظام الحالي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انتقد أورليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، النظام الحالي للبطولات الأوروبية، وطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكلهما الحالي.

وشارك نابولي في دوري الأبطال الموسم الجاري وخرج من المجموعات بفارق المواجهات المباشرة أمام ليفربول.

وقال دي لاورنتيس مع "كوريري ديلا سيرا": "يجب إلغاء دوري الأبطال والدوري الأوروبي، الأبطال أصبحت للقلة الكبار، بينما الدوري الأوروبي مجرد بطولة للتعويض".

اختيارات المحررين

وأضاف: "أريد بطولة بمشاركة 80 فريقاً بمشاركة الستة الأوائل من البطولات الإيطالية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، والفرنسية، وأربعة من باقي الدوريات وسأسميها الكأس الأوروبية".

صراع في مانشستر على خدمات كانسيلو

وعن فكرة الدوري السوبر الأوروبي: "أنييلي شخص ذكي، لن يفكر في شيء يهدم الكرة الأوروبية، للأسف قريباً سنفقد الجمهور في المدرجات، حتى الأطفال يفضلون العالم الإلكتروني".

وختم دي لاورنتيس بالحديث عن سباق الدوري هذا الموسم: "نحن متأخرون للغاية وكرتنا ليست جذابة، للمتعة نتابع سيتي وتوتنهام وبرشلونة ليفربول، ولكن أنا راض عن عمل أنشيلوتي ونسير كنابولي في الطريق الصحيح مع كبار أوروبا، ولكن يوفنتوس مع رونالدو رفع نقاطه".

وفاز نابولي مساء الأحد على كالياري بهدفين مقابل هدف ليؤمن مركزه ثانياً وتواجده بدوري الأبطال الموسم المقبل.

إغلاق