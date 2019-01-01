رئيس نابولي: كوليبالي يساوي 3 أضعاف قيمة ماجواير

دي لاورينتس يفتح النار على مانشستر يونايتد بسبب كوليبالي وماجواير

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

فتح أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي النار على مانشستر يونايتد بسبب القيمة المبالغ فيها للتعاقد مع هاري ماجواير.

وكان مانشستر يونايتد قد كسر حاجز أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بتعاقده مع ماجواير قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون باوند.

وحول ذلك، استنكر دي لاورينتس قيمة الصفقة، خاصة وأن مانشستر لم يرضَ بدفع هذا المبلغ من أجل الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.

وقال رئيس نابولي: "أعتقد أن التعاقد مع ماجواير لم يكن ليكلف كل هذه الأموال الطائلة في حال درس مانشستر يونايتد الأمر بعناية أكبر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وأضاف: "إذا كان ماجواير يساوي 80 مليون جنيه استرليني فكم يساوي كوليبالي؟ أعتقد أنه يتخطى قيمة ماجواير بكثير في الوقت الحالي"

وتابع: "بالنسبة لي كوليبالي يساوي ثلاثة أضعاف قيمة ماجواير، هذا ما أريد أن أفصح به حتى بعد أن أتم مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع المدافع الإنجليزي"

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يذكر أن نابولي قد تمسك بكوليبالي ورفض بيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بأقل من 130 مليون يورو.