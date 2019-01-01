رئيس نابولي: الصيف القادم سيكون ملكاً لأنشيلوتي

دي لورينتيس يكشف حمايته لهامشيك من براثن كبار إيطاليا عبر الأعوام الماضية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وعد أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي بإجراء تعديلات جوهرية في النادي بالصيف المقبل، مؤكداً أن العديد من كبار إيطاليا كانوا يرغبون بالتعاقد مع قائده ماريك هامشيك أيضاً.

وقال دي لورينتس للصحافة في زيوريخ:"لقد أبقينا على هامشيك بقوة في كل تلك الأعوام. (ماسيمو) موراتي (رئيس إنتر السابق) أراده، (ماكس) أليجري (مدرب يوفنتوس) أراده مرتين، حين كان في ميلان والآن في يوفنتوس".

وأضاف:"لقد حدثني عن الانتقال للصين في الصيف الماضي، كان ردي أني أتفهم الأمر ولكن هناك مدرب جديد يجب أن ينظم هو الأمور".

وتابع:"سيكون الصيف خاصاً بأنشيلوتي، حين أتى لم نستطع القيام بثورة في كل شيء، ولكن سيكون هناك تغييرين أو ثلاثة تغييرات رئيسية",

يذكر أن هامشيك قد انتقل إلى الصين بعد 12 عاماً في ملعب سان باولو الشهير الخاص بنابولي.