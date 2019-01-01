رئيس نابولي: إنتر يريد التعاقد مع نجوم الفريق

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، أن إنتر يحاول التعاقد مع عدد من نجومه فريقه ولكن أكد أنه لا ينوي بيع أي لاعب.

ويبحث إنتر عن تدعيمات لصفوفه في الفترة الحالية بعد تعيين أنطونيو كونتي مدرباً جديداً للفريق الأسبوع الماضي.

وقال دي لاورنتيس مع "كوريري": "قبل ثلاث سنوات حاولنا ضم إيكاردي، الآن هم يريدون أفضل لاعبي فريقي ويطلبونهم".

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▪️ روبين

▪️ ريكاردو كارفاليو

▪️ مايكل إيسيان

▪️ تيبو كورتوا

▪️ إيدين هازارد pic.twitter.com/luT3vLKpLd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

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وأكمل: "أنا لن أبيع أي من لاعبي الفريق، لا يوجد نجم هنا للبيع، الفريق سيدعم صفوفه بظهير أيمن وأيسر، واشترينا الأول بالفعل، ورأس حربة".

وتعاقد نابولي مع جيوفاني دي لورينزو، الظهير الأيمن لإمبولي، في الأيام الماضية مقابل ما يقارب عشرة ملايين يورو.

نابولي احتل المرتبة الثانية الموسم المنصرم في الدوري الإيطالي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.