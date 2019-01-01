رئيس ميلان عن العقوبة: كان علينا الخلص من هذا العبء

نهاية أزمة ميلان مع اللعب المالي النظيف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أقر باولو سكاروني رئيس ميلان بحاجة ناديه لوضع نهاية لقصة عقوبات اللعب المالي النظيف، وذلك بقبول عقوبة الاستبعاد من الدوري الأوروبي.

وقال سكاروني لسكاي سبورت إيطاليا:"لا يجب علينا التعليق على الأحكام. إنه من المحبط ألا نلعب في أوروبا، ولكننا لسنا المسئولين عن تلك المخالفات".

وأضاف:"ببساطة كان علينا وضع حد لهذه القصة وإزاحة هذا العبء عن ظهورنا".

وكان ميلان قد فاز باستئناف نجح من خلاله بتأجيل عقوبة الاستبعاد من الدوري الأوروبي للموسم المقبل بدلاً من الماضي، وذلك بسبب مخالفات لقوانين اللعب المالي النظيف.

حاول ميلان خلال تلك الفترة حل المشكلة ولكن الأمر لم يكن بتلك السهولة، ليضطر في النهاية لقبول العقوبة هذا الموسم.