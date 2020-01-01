رئيس ليون يحدد الموعد النهائي لبيع ديباي لبرشلونة وعوار لآرسنال

ديباي إلى برشلونة وعوار إلى آرسنال وباكيتا من ميلان إلى ليون؟ الميركاتو ينتهي نهاية ساخنة

حدد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي الموعد النهائي لرحيل أي من لاعبي الفريق عن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر المقبل، أي بعد أقل من أسبوع من اليوم، لذلك تبحث الأندية عن إنهاء تعاقداتها سريعًا.

ومن جهته، أنعش جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون آمال آرسنال بالتعاقد مع حسام عوار، لكنه في الوقت ذاته حدد موعدًا نهائيًا للتعاقد.

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وحدد الرجل موعدًا نهائيًا مساء بعد غدٍ الجمعة لأي لاعب يريد مغادرة الفريق الفرنسي خلال الصيف الحالي، واعترف بأن النادي مستعد للاستغناء عن لاعبيه قبل ذلك الموعد.

وبذلك جدد أولاس أيضًا الأمل لدى برشلونة في حال كانت لديهم رغبة مستمرة في التعاقد مع ممفيس ديباي هذا الصيف وخاصة بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

ويسعى ميكيل أرتيتا للحصول على لاعب خط وسط لتعزيز خياراته في وسط الملعب، حيث يريد حسام عوار وبشدة بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي.

وتعاقد أولمبيك ليون مع متوسط ميدان ميلان لوكاس باكيتا، ما يعني أن خروج عوار وانضمامه إلى آرسنال بات مسألة وقت لا أكثر، ومن المنتظر أن تتم الأمور خلال 48 ساعة بعد تصريحات أولاس.

وأكد أولاس أن هناك العديد من الأندية الأخرى غير آرسنال حريصة على التعاقد مع عوار وأبرزها مانشستر سيتي الذي ما زال في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية.

ليون يصدم برشلونة وآرسنال بِشأن ديباي وعوار

يذكر أن حسام عوار قد كان أحد أبرز رجال أولمبيك ليون في الموسم المنصرم وكان له إسهامات كبيرة في وصول النادي إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.