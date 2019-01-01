رئيس ليون: ميندي لم يستطع المقاومة بعد مكالمة زيدان

المدرب الفرنسي تواصل مع اللاعب بنفسه لإقناعه بالانتقال لريال مدريد

كشف جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن كواليس انتقال لاعبه فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ريال واصل تعزيز صفوفه بضم ظهير ليون الأيسر، في صفقة وصلت قيمتها 48 مليون يورو.

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وقال أولاس عن تفاصيل انضمام ميندي لريال:"لقد جاء لليون منذ عامين قادماً من لو هافر، لعب بعدها لمنتخب فرنسا وعمره 22 سنة فقط".

وأضاف:"صعوده كان سريعاً بشكل كبير، فلورينتينو بيريز رئيس ريال صديق جيد جداً لي، وهو ما ساعد على نجاح المفاوضات".

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وتابع:"زيدان هو من طلب التعاقد مع ميندي، قام بالاتصال به واللاعب لم يستطع المقاومة".

يذكر أن ميندي لعب 79 مباراة مع ليون على مدار الموسمين الماضيين، ونجح في تسجيل 3 أهداف بقميص الفريق.