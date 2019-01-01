رئيس ليون عن الأداء الضعيف بالدوري : نستعد للثأر من برشلونة

فوز هزيل على جانجون أثار غضب جماهير النادي الفرنسي قبل أيام من مواجهة الفريق الكتالوني

اعتذر جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، لجماهير فريقه بعد الفوز الهزيل على جانجون ببطولة الدوري.

ليون نجح في الفوز على متذيل الدوري الفرنسي مساء أمس الجمعة بنتيجة 2/1 في الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

اختلاف العقلية وسوء التوزيع وأهم أسباب فشل ساري مع تشيلسي

أداء ليون لم يكن كما يتمناه عشاق الفريق، ولكن رئيس النادي برر هذا الظهور الضعيف.

وقال أولاس في تصريحات صحفية:"البعض لم يكن راضياً على المستوى الذي ظهرنا به، ولكن لدينا العذر حيث أمامنا مباراة كبيرة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا".

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.



👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة



✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وأضاف:"معظم اللاعبين كانوا يخشون التعرض للإصابة والغياب عن مواجهة برشلونة لذلك ظهرنا في حالة عجز".

وتابع:"أهم شيء الآن هو الحصول على الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من ليل صاحب المركز الثاني".

جوارديولا الصغير "مشجع ريال مدريد" يعود لبرشلونة من جديد

واستكمل رئيس ليون:"تنتظرنا ليلة استثنائية الثلاثاء القادم على ملعبنا أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من الأبطال، طموحنا كبير ونسعى للثأر من آخر مباراة لعبناها أمامهم".

ويتحدث أولاس في تصريحاته عن مواجهة برشلونة مع ليون في دور الثمانية عام 2009، عندما تعادل الفريق الفرنسي على أرضه 1/1 وخسر في كامب نو 5/2.