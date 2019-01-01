رئيس ليون: رفضت عرض توتنهام وغير متعجل على رحيل ندومبيلي

جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي يؤكد أنه سعيد بوجود تانجي ندومبيلي في صفوف فريقه ولا يمانع بقائه في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي على سعادته بوجود تانجي ندومبيلي في صفوف الفريق، مشيرًا لرفضه عرض توتنهام المبدئي لضمه لصفوفهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أولاس وأكد خلالها أنه لا يريد للاعبه أن يرحل، لكنه سيسمح بذلك حال تلقى عرضًا مناسبًا في الفترة القادمة.

وقال أولاس: "لو انتظرت لمدة ثمانية أيام فقط ستصبح قيمته حوالي ٨٠ مليون يورو، توتنهام قدم لنا عرضًا مبدأيًا بقيمة ٤٥ مليون يورو، لكننا تناقشنا في الأمر بشكل أكبر لكن لم يتم أي شيء بعد، أؤكد لكم أنني لست في عجلة من أمري".

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وأضاف: "تانجي ندومبيلي أظهر إمكانيات كبيرة للغاية في الفترة الماضية مع المنتخب الفرنسي، وهو واحد من أفضل لاعبي الفريق، وبالتأكيد قيمته ليست ٤٥ مليون يورو فقط".

وأكمل: "لم يأتي لي تانجي ندومبيلي ليقول أنني سأرحل غدًا عن النادي، هو الآن يتم متابعته من الأندية الكبيرة، وعندما تأتي عروض من تلك الأندية عليك أن تستمع لعروضهم".

واختتم تصريحاته: "نحتاج للحصول على عرض استثنائي من أجل تركه يرحل، ومن أجل مستقبله بكل تأكيد، لكن لو أراد أن يبقى سأكون سعيدًا بالطبع".

جدير بالذكر أن العديد من الأندية مهتمة بخدمات اللاعب الشاب يأتي على رأسها بحسب تقارير صحفية عديدة ريال مدريد الإسباني.