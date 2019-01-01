رئيس ليون: على باريس سان جيرمان التمسك بنيمار

تعرف على رأي رئيس ليون من رحيل نيمار عن سان جيرمان

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

طلب جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، من باريس سان جيرمان التمسك بوجود نيمار دا سيلفا في الفريق وعدم الموافقة على بيعه.

برشلونة وريال مدريد في منافسة قوية للتعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا قبل غلق سوق الانتقالات.

وقال اولاس في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية: "بالطبع يجب على سان جيرمان التمسك بنيمار لكونه أحد أهم اللاعبين في الفريق كما قدم الإضافة للدوري الفرنسي".

وتابع: "لست في موقف يسمح لي بإصدار أحكام لكوني رئيسًا لفريق منافس".

بعض التقارير الإسبانية.. ريال مدريد يعرض على باريس سان جيرمان ضم نيمار مقابل لوكا مودريتش و120 مليون يورو 🔥



في حال أن تمت الصفقة من سيكون الرابح الأكبر؟ 🤔 pic.twitter.com/HeNDoFcYOI — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن لأجل التعاقد مع نيمار.

كما أشارت إلى أنّ مشاركة البرازيلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد للدوري الفرنسي ضد نيمس لا تزال محل شك.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية كشفت عن رغبة الملكي في ضم نيمار في صفقة تبادلية مع لوكا مودريتش بجانب 120 مليون يورو.