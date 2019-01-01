رئيس لجنة التحكيم: يوفنتوس تعرض للظلم

التحكيم في إيطاليا دائماً يثير الجدل

كشف نيكولا ريتزوري، رئيس لجنة التحكيم في إيطاليا، عن تعرض يوفنتوس لخطأ تحكيمي أضاع عليه نقاط في أحد مباريات الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

وحتى الآن، لم يفرط يوفنتوس إلا أربع نقاط في مسابقة الدوري هذا الموسم بتعادله خارج أرضه مع فيورنتينا وليتشي.

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وذكر ريتزولي خلال الاجتماع الشهري له مع الحكام ومدربي الأندية الإيطالية أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد يوفنتوس في لقاء ليتشي لم تكن صحيحة.

وقال ريتزوري أن لمسة اليد على دي ليخت لم تكن مقصودة، وأن القرار كان يجب أن يكون مماثلاً لما اتخذه الحكم في لقاء تورينو ويوفنتوس باعتبار لمسة اليد عفوية.

وأثارت لمسات يد دي ليخت المتكررة الحديث في إيطاليا بعد تسببه بركلتي جزاء أمام ليتشي وإنتر، وعدم احتساب أخرتين أمام بولونيا وتورينو.

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وفي سياق آخر، اعترف ريتزولي بخطأ الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة نابولي في لقاء أتالانتا، مما أدخله في نقاش حاد مع مدربه كارلو أنشيلوتي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المسابقة حالياً بفارق نقطة عن ملاحقه إنتر بعد مرور 12 جولة من المسابقة.