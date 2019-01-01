رئيس لايبزيج يلمح بانتقال فيرنر إلى ليفربول

المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر يقترب من قلعة أنفيلد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ألمح أوليفير ميتنزلاف الرئيس التنفيذي لفريق لايبزيج بإمكانية انتقال اللاعب تيمو فيرنر إلى صفوف فريق ليفربول.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا قد رفض التجديد لفريقه، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من صفوة أندية القارة العجوز على راسها بايرن ميونيخ وليفربول وباريس سان جيرمان.

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وقال رئيس لايبزيج في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "فيرنر يرفض التوقيع على عقد جديد، الموقف لا يزال كما هو، لم يتحدث بايرن ميونيخ إلينا، أعتقد أنه قد ينضم للعمل مع كلوب في ليفربول أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان".

يشار إلى أن فيرنر الذي سبق له تمثيل منتخب ألمانيا الأول في 24 مباراة، أحرز 16 هدفًا وصنع سبعة أهداف في 30 مباراة لعبها مع لايبزيج هذا الموسم.