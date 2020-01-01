رئيس لاتسيو عن أزمة كورونا: الأعضاء التناسلية للمرأة بها بكتيريا أيضاً!

النادي الإيطالي يخضع للتحقيق بسبب إصابة بعض لاعبيه

رد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، بطريقة مثيرة للجدل، على الاتهامات الموجهة له بسبب فيروس كورونا.

لاتسيو سبق أن أعلن عن وجود حالات إيجابية للفيروس في صفوفه قبل مواجهة جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يعلن عن العدد المحدد للإصابات بين لاعبيه.

الفريق لعب أمام تورينو بصورة عادية في الدوري الإيطالي بتواجد بعض المصابين بالفيروس، وأبرزهم تشيرو إيموبيلي، مما تسبب في فتح التحقيقات مع إدارة لاتسيو.

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وفي هذا الشأن قال لوتيتو لصحيفة "Repubblica" :"ما الذي تعنيه كلمة إيجابي؟ يعني معدي أليس كذلك؟ حتى في الأعضاء التناسلية للنساء توجد بعض البكتيريا ولكن هذا لا يعني أنها من مسببات الأمراض، هناك بعض الحالات فقط التي يحدث فيها ذلك".

وأضاف:"عندما درست الطب كان علم الفيروسات امتحانًا تكميليًا للسنة الثانية، 200 صفحة فقط، الآن لا أعرف عدد الصفحات، يبدو أن علماء الفيروسات فقط هم من يحسبون العدد".

وتابع:"طلبت من الاتحاد الإيطالي تقديم هيكل واحد يقوم بتوضيح الاختبارات للجميع، ويفرض نفس المعايير على الكل بنفس الطريقة التي تحدث في دوري الدرجة الثالثة".

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وأما عن هجوم رئيس تورينو ضده:"هو يكرهني حتى الموت بعد أن خسر أمامي، ولكنه يخسر دائمًا ويظل في المراكز الأخيرة بالترتيب".

يذكر أن لاتسيو يحتل المركز العاشر بجدول الدوري الإيطالي بـ10 نقاط، بفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.