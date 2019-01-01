رئيس كريستال بالاس: حان وقت بيع زاها وهو لا يقل عن محرز

سيمون جوردان رئيس نادي كريستال بالاس يؤكد أن رحيل ويلفرد زاها عن الفريق في الفترة المقبل يعد مسألة وقت فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد سيمون جوردان رئيس نادي كريستال بالاس أن لاعبه ويلفرد زاها قد حان وقت رحيله عن صفوف الفريق بعد كل ما قدمه في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوردان وأكد خلالها أن زاها قد يتم تقييمه بـ 60 مليون جنيه استرليني خلال سوق الانتقالات.

وقال "لا أريد أن أنفر جماهير كريستال بالاس التي أعشقها مني لكن الوقت الحالي هو المناسب حقًا لرحيل ويلفررد زاها عن صفوف الفريق".

وأضاف: "أعلم بشكل واضح أن زاها يستطيع اللعب لأيًا من الفرق التي تعتلي ترتيب الدوري الإنجليزي في أول ست مراكز، وأن سعره قد يكون 50 أو 60 مليون جنيه استرليني، فهو بنفس جودة محرز تقريبًا".

وأكمل: "الفارق بين محرز وزاها أن الأول حقق الدوري وهو في ليستر سيتي ويلعب الآن في مانشستر سيتي، لكن زاها يلعب في كريستال بالاس".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت زاها بالعودة لمانشستر يونايتد من جديد، كما أكدت على وجود رغبة من توتنهام في ضمه.