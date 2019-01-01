رئيس كارديف: سنسدد قيمة صفقة سالا لنانت تحت شرط وحيد

موقف غامض فيما يخص قيمة الصفقة حتى الآن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح محمد دالمان، رئيس كارديف، أن ناديه سيدفع قيمة ضمه لإيميليانو سالا من نانت، ولكن تحت شرط وحيد قانوني سيتأكد منه الفترة المقبلة.

وامتنع كارديف عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة البالغة 16 مليون يورو بعد وفاة اللاعب إثر تحطم الطائرة التي تقله من نانت إلى ويلز الشهر الماضي.

وقال دالمان مع "بي بي سي": "بالتأكيد سندفع، نحن ملزمون قانونياً بالدفع لنانت ذلك المبلغ، نحن نادي صاحب مباديء".

وأضاف: "ولكن إذا أصبحنا غير ملزمين، وأقول ذلك لأن الوضعية الحالية شاذة، سننتظر، وهذا بسبب كوني رئيساً للنادي وأبحث عن مصلحته".

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/Mp1o5UKUnW — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

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وواصل دالمان: "طلبنا معلومات عن موقفنا القانوني ومازلنا في انتظارها، عندما نصل للمعلومات المفيدة سنتواصل مع نانت ونستكمل الأمر".

وكان نانت قد طلب التحصل على قيمة الدفعة الأولى من الصفقة رسمياً، بينما أعلن بوردو، الذي له نسبة من المبلغ بحسب بنود انتقال سالا من صفوف لنانت، قد أعلن عدم مطالبته بأي أموال.

وكان تم العثور على جثمان سالا الأسبوع الماضي وإعلان وفاته رسمياً بعد حملة بحث خاصة من قبل عائلته.