رئيس فيورنتينا: كييزا لن يرحل.. وفشل يوفنتوس أوروبياً "مقزز"!

كوميسو لا ينوي البيع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد روكو كوميسو رئيس فيورنتينا أن فيديريكو كييزا نجم النادي سيبقى بين صفوفه، وذلك في حديثه لسكاي سبورت إيطاليا في نيويورك، حيث تم تقديم قمصان فريقه الجديدة.

وقال كوميسو:"أريد من الجميع أن يستمتع، لقد قلت من اليوم الأول أن نيتي هي إبقاء كييزا، وأعتقد أني سأحقق ذلك".

وأضاف:"أعرف أن يوفي قوة ضخمة في إيطالية، أنا نفسي كنت مشجعاً ليوفي، لقد فازوا بكل شيء يمكن الفوز به في إيطاليا وهم الآن بحاجة للفوز خارجها".

وأوضح:"أشعر بالتقزز حين يعودون من أوروبا بأيدٍ خالية في كل مرة".

وتابع:"كرة القدم الإيطالية تحتاج المزيد من التوازن، ربما يكون هذا بفضل فيورنتينا هذا العام".

يذكر أن التقارير تؤكد وجود محاولات من جانب كييزا للانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف، ولكن رئيس النادي قد كرر عدم نيته للبيع علناً.