رئيس شيفيلد يونايتد يهنئ الفريق بالتأهل إلى البريميرليج

تعرف على بيان الشيخ عبدالله بن مسعد حول تأهل شيفيلد يونايتد للدوري الإنجليزي الممتاز

أصدر الشيخ عبدالله بن مسعد، رئيس نادي شيفيلد، بيانًا رسميًا لتهنئة الفريق بالتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بعد 12 عامًا.

وتأهل نادي شيفيلد يونايتد رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليدز مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

وقال بن مسعد في بيان رسمي إن الفريق الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي منذ 5 سنوات وعانى خلال الفترات الماضية نجح أخيرًا في العودة للبريميرليج.

وأشاد بما يقدمه المدرب كريس وايلدر وصناعة التوليفة المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا pic.twitter.com/fVvqMjz1LY — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) April 28, 2019

وأرجع بن مسعد نجاح الفريق في العودة إلى البريميرليج إلى الإدارة الجيدة وحسن التعامل مع التحديات.

وكان آخر تواجد لشيفيلد يونايتد في البريميرليج بموسم 2006-2007 واستمر لموسم واحد فقط قبل أن يهبط مرة أخرى.