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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

رئيس شيفيلد يونايتد يهنئ الفريق بالتأهل إلى البريميرليج

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Getty Images
تعرف على بيان الشيخ عبدالله بن مسعد حول تأهل شيفيلد يونايتد للدوري الإنجليزي الممتاز
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصدر الشيخ عبدالله بن مسعد، رئيس نادي شيفيلد، بيانًا رسميًا لتهنئة الفريق بالتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بعد 12 عامًا.

وتأهل نادي شيفيلد يونايتد رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليدز مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

وقال بن مسعد في بيان رسمي إن الفريق الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي منذ 5 سنوات وعانى خلال الفترات الماضية نجح أخيرًا في العودة للبريميرليج.

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وأشاد بما يقدمه المدرب كريس وايلدر وصناعة التوليفة المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وأرجع بن مسعد نجاح الفريق في العودة إلى البريميرليج إلى الإدارة الجيدة وحسن التعامل مع التحديات.

وكان آخر تواجد لشيفيلد يونايتد في البريميرليج بموسم 2006-2007 واستمر لموسم واحد فقط قبل أن يهبط مرة أخرى.

 

 

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