رئيس شيفيلد: لا يوجد سعودي يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي، ومحمد صلاح نموذج يُحتذى به

حوار شيق مع الأمير مساعد بن خالد رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي

قال الأمير مساعد بن خالد رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أنه لا يوجد لاعب سعودي يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي حاليًا، مطالبًا اللاعبين السعوديين بالاحتراف في الدوريات الأوروبية الأقل قوة وتنافسية لاكتساب الجودة والخبرة اللازمة للعب في البريميرليج .

الرئيس تحدث أولًا خلال حواره مع جريدة الرياض السعودية عن مسيرة النادي الإنجليزي مع مالكه الأمير عبد الله بن مساعد، مؤكدًا أن الهدف الذي وضع منذ امتلاك النادي تحقق بالفعل وهو اللعب في البريميرليج خلال خمس سنوات.

مضيفًا "شيفيلد كان في الدرجة الأولى الإنجليزي عندما اشترى الأمير عبد الله بن مساعد النادي ثم تأهل بعدها لدوري التشامبيونشيب، واستمر فيه موسمين وتأهل بعدها للدوري الإنجليزي الممتاز، الأمير عبد الله بن مساعد وضع هدفًا له عند شراء النادي بأن يتأهل إلى البريميرليج خلال خمس سنوات والحمد لله تحقق ذلك".

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الرئيس الحاصل على ماجستير نادي برشلونة في تجارة كرة القدم من معهد يوهان كرويف دعا المستثمرين السعوديين للاستثمار في كرة القدم وشراء الأندية خاصة في إنجلترا، موضحًا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الدوري الإنجليزي هو المفضل أبرزها المكاسب المالية الكبيرة والجماهيرية الكبيرة للبطولة وكونها حلم جميع اللاعبين في العالم حاليًا.

وسُئل مساعد بن خالد حول قدرة اللاعب السعودي الاحتراف في البريميرليج، فأجاب بالنفي القاطع، مطالبًا اللاعبين السعوديين بالاحتراف في الدوريات الأقل مثل السويسري والبلجيكي والبرتغالي والتشامبيونشيب وأن يتبعوا خطى النجم المصري محمد صلاح الذي بدأ في سويسرا ثم إيطاليا وانتهى به المطاف ليكون نجمًا مع ليفربول .

إذ قال "اللاعب السعودي لديه إمكانيات جيدة، وأرى أنه قادر على الاحتراف الخارجي، ولكن على مراحل وتدرج، لو أخذنا مثلاً تجربة اللاعب محمد صلاح نرى أنه لم ينتقل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي، بل لعب في الدوري السويسري وأُعير وانتقل للدوري الإيطالي فترة حتى أصبح من أهم لاعبي الدوري الأقوى في العالم".

"نصيحتي للاعب السعودي ألا يتردد في الاحتراف في الدوريات الأوروبية مثل الدوري البلجيكي والدوري السويسري والدوري البرتغالي والدوري الألماني ودوري التشامبيونشيب الإنجليزي ودوري الدرجة الثانية في إيطاليا، ولا أعتقد أنه يوجد لاعب حاليًا مؤهل للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة، إلا بطريقة اللعب في أحد الدوريات التي ذكرتها، وإذا استطاع التأقلم وحقق نجاحات، فحينها قد يستطيع الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وبإذن الله سيكون مؤهلًا ويحقق نجاحات في الدوري الإنجليزي".