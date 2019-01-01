رئيس سموحة: المفاوضات مع ناصر ماهر تسير بشكل جيد ولا يوجد خلافات

فرج عامر يؤكد اقتراب ناصر ماهر من سموحة

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أي خلافات في المفاوضات مع ناصر ماهر لاعب الأهلي للفريق السكندري.

وقال عامر في تصريحات صحفية: "صفقة ناصر ماهر تسير في الاتجاه الصحيح المخطط لها، لا توجد أي خلافات مالية مع اللاعب أو إدارة فريقه".

وتابع: "بالنسبة لسموحة، فالأمور طبيعية وتسير بشكل جيد، ولا يوجد أي خلافات في الصفقة".

وأعلن فرج عامر، في وقت سابق عن عودة ناصر ماهر إلى سموحة من جديد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كما أعلن الحساب الرسمي لنادي على موقع تويتر توقيع اللاعب.

ولعب صاحب الـ 22 عاماً، مع سموحة من قبل، في 37 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف، وانضم للأهلي في 2018.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر، خرج من حساب الجهاز الفني للأهلي في الفترة الأخيرة، وابتعد عن مركز صانع الألعاب الذي شارك فيه وليد سليمان وصالح جمعة.