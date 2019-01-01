رئيس سموحة: الأهلي يُهزم بخماسية في أفريقيا وينتفض أمامنا لأنه يكسب بالحكام

فرج عامر يفتح النار على الأهلي والحكام المصريين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، استيائه الشديد من أمين عمر؛ الحكم الذي أدار مواجهة فريقه أمام الأهلي، مؤكدًا أنه كان سيستمر في اللعب حتى يفوز الأحمر بالمباراة.

المارد الأحمر خطف بالأمس الفوز أمام الفريق السكندري بهدف نظيف في الدقيقة 8+90، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة اعتراضات واسعة من حسام حسن؛ المدير الفني لسموحة، وجهازه المعاون عقب الهدف، مؤكدين أن الحكم احتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع فقط، والهدف جاء بعدها.

فرج عامر قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "مصر لا يوجد بها كرة، على الأهلي ألا ينتفض في الدوري المصري بحكام محليين، عليه أن ينتفض في أفريقيا، التي يُهزم بها 5-0، لأنه يكسب بالحكام".

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وأضاف: "هذه ليست رياضة، الله ينتقم ممن خرب الكرة المصرية، ليس عندي أي اعتراض على هزيمة سموحة، لكن بالعدل، متى يُطبق العدل في مصر؟، الحكام يحسبون وقًا إضافيًا حتى يحقق الأهلي الفوز".

رئيس النادي السكندري تابع: "لن نتخذ أي إجراءات تجاه ما حدث، لأنها ليس المرة الأولى وليست الأخيرة التي ستحدث بها مثل هذه الأفعال معنا".

وعن سبب عدم طلب حكام أجانب لإدارة المباراة، أوضح: "هل لا بد أن أطلب أجانب؟، طلبنا في نهائي الكأس العام الماضي حكامًا أجانب ولم يوافق اتحاد الكرة، هل علينا أن نصرف على فريق الكرة ثم نذهب لدفع 35 ألف دولار لاستقدام أجانب؟، هذا إهدار للأموال، ماذا يفعل حكامنا المحليين؟ وإلى متى ستستمر هذه المأساة؟".

يذكر أن الفوز حافظ للمارد الأحمر على الصدارة برصيد 70 نقطة (30 مباراة) بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب الوصافة (31 مباراة)، وسبع نقاط عن الزمالك (28 مباراة)، صاحب المركز الثالث.

بينما يعاني سموحة من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 بـ35 نقطة، وأمامه مباراتين فقط على ختام الموسم.