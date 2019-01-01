رئيس سكرة التونسي : تعمدت تعطيل الأهلي لفوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا

تعمدت منع الأهلي من المران قبل مباراتهم أمام الترجي

ماجد جزر

فجر العربي سناقرية رئيس نادي سكرة التونسي مفاجأة كبيرة بخصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 الذي جمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي.

وفي نوفمبر 2018 تعرض الأهلي لحالة ارتباك شديدة قبل مرانه الأول حيث كان من المفترض أن يخوض تدريبه على الملعب الفرعي التابع لملعب المنزه، لكنه فوجئ بوجود فريق مستقبل سكرة و الذي رفض مغادرة الملعب، لإتاحة الفرصة للأهلي للتدريب.

ورفض حينها رئيس نادي مستقبل سكرة العربي سناقرية الخروج من الملعب، مؤكدًا حق فريقه في استخدام ملعب التمارين ليغير الأهلي ملعب تحضيراته و يتجه للملعب الفرعي لستاد رادس.

وفي لقاء إذاعي قال سناقرية : أعترف، تعمدت منع الأهلي من المران قبل مباراتهم أمام الترجي في نهائي أفريقيا لدعم الأخير.

وأضاف : ذهبت للملعب مع فريقي ورفضت الخروج في حضور السفير المصري، الأهلي فاز على النجم والصفاقسي والأفريقي والكل، لولا هذه الطريقة لفاز الأهلي بالبطولة.

اقتراح لإقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

يُذكر أن نادي الترجي التونسي قد توج بالبطولة على حساب الأهلي المصري بنتيجة 4\3 في مجموع المباراتين.