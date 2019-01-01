الانتقالات

رئيس سبورتينج لشبونة يرفض بيع برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد

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Getty/Goal
برونو فيرنانديز يساوي أكثر من 62 مليون باوند

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

رأى فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي أن 62 مليون باوند ليس مبلغًا كافيًا للتخلي عن برونو فيرنانديز.

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وكان مانشستر يونايتد قد أرسل عرضًا بقيمة 62 مليون باوند من أجل التعاقد مع نجم وسط منتخب البرتغال وصاحب الأداء المميز مؤخرًا.

وحول ذلك، أعلن فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتينج لشبونة أنه يرفض هذا العرض المقدم من إدارة الشياطين الحمر.

وأضاف: "برونو فيرنانديز أحد أهم اللاعبين في العالم حاليًا، يجب علينا التعامل مع هذا الأمر كحقيقة أثبتتها المباريات"

وتابع: "على مانشستر يونايتد رفع العرض إذا كانوا متمسكين بالتعاقد مع برونو، وإلا فليبحثوا عن لاعب آخر"

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يذكر أن برونو فيرنانديز كان قد تألق مع فريقه سبورتينج لشبونة خلال الموسم الماضي، ثم ظهر بشكل مميز مع منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

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