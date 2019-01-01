رئيس سبورتينج لشبونة يرفض بيع برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز يساوي أكثر من 62 مليون باوند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رأى فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي أن 62 مليون باوند ليس مبلغًا كافيًا للتخلي عن برونو فيرنانديز.

وكان مانشستر يونايتد قد أرسل عرضًا بقيمة 62 مليون باوند من أجل التعاقد مع نجم وسط منتخب البرتغال وصاحب الأداء المميز مؤخرًا.

وحول ذلك، أعلن فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتينج لشبونة أنه يرفض هذا العرض المقدم من إدارة الشياطين الحمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "برونو فيرنانديز أحد أهم اللاعبين في العالم حاليًا، يجب علينا التعامل مع هذا الأمر كحقيقة أثبتتها المباريات"

وتابع: "على مانشستر يونايتد رفع العرض إذا كانوا متمسكين بالتعاقد مع برونو، وإلا فليبحثوا عن لاعب آخر"

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يذكر أن برونو فيرنانديز كان قد تألق مع فريقه سبورتينج لشبونة خلال الموسم الماضي، ثم ظهر بشكل مميز مع منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.