رئيس سبورتنج يوضح تفاصيل عرض توتنهام لضم فيرنانديش

النجم البرتغالي كان مطلباً لعدة أندية كبرى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح رئيس سبورتنج فريديريكو فاراندس تفاصيل عرض توتنهام لضم نجم فريقه برونو فيرنانديش هذا الصيف، والذي تم رفضه.

واستمر فيرنانديش مع سبورتنج رغم أنه كان محط اهتمام عدداً من كبار القوم مثل توتنهام، ريال مدريد، ومانشستر يونايتد.

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وقال فارانداس في بيان رسمي: "كان مستحيلاً الحفاظ على برونو ولكن نجحنا في تحقيق الأمر، كنا على استعداد لبيعه بسعر يناسب قيمته".

وأضاف: "تلقينا عروضاً، ولكن توتنهام كان الوحيد الجاد، أتى بعرض قيمته 45 مليون يورو، و20 مليوناً إضافية حال الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال".

وواصل الرئيس: "رفضنا العرض لأن رأينا أن الشروط صعبة المنال، انتظرت حتى نهاية السوق ثم بعت رابينيا حتى لا أخسر نجمي الفريق وأحقق أيضاً مكسباً".

وختم: "برونو لاعب محترف، تفهم قراري لأنه يدرك أن قيمته تفوق ذلك العرض، هو لاعب كبير ومحط اهتمام أسماك القرش الكبرى في أوروبا".

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وتألق برونو فيرنانديش مع سبورتنج منذ عودته للبرتغال بعد تجارب إيطالية مع سامبدوريا وأودينيزي.