رئيس سانت إيتيان: أشخاص بالزمالك يريدون عمولات في صفقة مصطفى محمد .. وسأكشف أسمائهم

هل تفشل صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي؟

تحدث رولاند رومير رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، عن صفقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومصيرها من الانضمام لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

سانت إيتيان مقتنع تمامًا بمصطفى محمد ويريد ضمه خلال الشهر الجاري لتدعيم صفوفه استعدادًا لما تبقى من الموسم الكروي الحالي.

وقال رومير في تصريحات عبر قناة "النهار" في برنامج "نمبر 1": "الكثير من المسؤولين داخل نادي الزمالك آرائهم مختلفة، وهل يريد البعض أن يحصل على عمولات في صفقة مصطفى محمد؟".

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وأضاف: "إذا فشلت الصفقة خلال الساعات المقبلة، سأكشف عن الأسماء التي تريد أن تحصل على عائد مادي لإتمامها".

وتابع رئيس النادي الفرنسي تصريحاته: "إذا لم نضم مصطفى محمد خلال الانتقالات الشتوية الجارية، لن نضمه في الصيف لأننا سنضم غيره بكل تأكيد".

مصطفى محمد تألق خلال الموسمين الماضيين رفقة الزمالك مما جعله واحدًا من المهاجمين الشباب الواعدين، ومحط أنظار الكثير من الأندية.