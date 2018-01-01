رئيس سانتوس يريد ضم لاعب مانشستر يونايتد

قد تتغير الأمور بعد رحيل مورينيو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرغب رئيس نادي سانتوس البرازيلي، خوزيه كارلوس بيريز، في الحصول على خدمات متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، أندرياس بيريرا.

ولا يشارك البرازيلي الدولي، بشكل أساسي مع الشياطين الحمر الموسم الحالي، لكن الأمور قد تتغير بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق.

وعلق رئيس النادي عن البرازيلي البالغ 22 عاماً، ورغبته في ضمه: "نحن مهتمون باللاعب، أنه يريد اللعب لسانتوس، والعائلة تحاول، والده يريد رؤيته في سانتوس على الأقل لعام، المشكلة تكمن في مانشستر يونايتد، لقد تحدثت مع والده لكن لم نُدخل أي تفاصيل مالية في الصفقة".

وينتهي تعاقد بيريرا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادي دون الرجوع لإدارة الشياطين الحمر في يناير المقبل.

🎯 اكثر من سجل في كاس العالم للاندية :



🇵🇹 كرستيانو 7

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 بيل 6

🇺🇾 سواريز 5

🇦🇷 ميسي 5

🇪🇬 أبوتريكة 4 pic.twitter.com/nT5Y2GnXNz — جول مصر (@goaleg) December 19, 2018

وأعلن سانتوس البرازيلي الذي انهى الموسم الماضي في المركز العاشر، عن تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مديرًا فنيًا للفريق.

وكان بيريرا قد أبدى رغبته سابقًا في اللعب لسانتوس في سبتمبر الماضي: "عائلتي تشجع سانتوس، وترعرعت أشجع سانتوس، أريد أن انهى مسيرتي هناك، اعتقد أن هذا حلم، هناك العديد الذين يقولون لي أنني مجنون، لكنني إذا كنت لاعبًا حراً سألعب لسانتوس".

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وشارك بيريرا الموسم الحالي في 6 مباريات بقميص الشياطين الحمر، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.