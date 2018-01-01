رئيس سامبدوريا: تقنية الفيديو جعلت كرة القدم مثل السينما!

الجدل مازال مستمرًا حول تقنية الفيديو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا أن تقنية الفيديو تؤثر سلبًا على كرة القدم، فهي تقلل من سلطة الحكم على الملعب وتُحول المباراة إلى فيلم سينما.

وكان لقاء سامبدوريا ضد يوفنتوس في آخر جولات السيري آ قد شهد العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل وانتقادًا واسعًا لتقنية الفيديو التي تدخلت ومنحت يوفنتوس ركلة جزاء ومنعت احتساب هدف ريكاردو سابونارا المتأخر للسامب.

وتحدث فيريرو قائلًا "صحيح أننا أردنا استخدام تقنية الفيديو في كرة القدم، لكن هذا لإصلاح الأخطاء الكبرى وكأداة مساعدة للحكام. الآن هناك مشكلة، إذ أننا لا يمكن أن نقبل إيقاف المباراة 6-7 مرات لحوادث صغيرة. الحكم سيفقد تدريجيًا سلطته داخل الملعب بتلك الطريقة".

"تقنية الفيديو لا يُمكنها أن تكون بطلة الرواية (أي المتحكم الأول). فنحن نذهب للملعب مدركين أننا سنشاهد مباراة على أرض الملعب وأخرى على شاشة التلفاز. علينا العودة لمنح السلطة والقوة للحكم".

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أضاف الرئيس عن مباراة السامب ضد اليوفي "الحكم المساعد اتجه نحو دائرة المنتصف حين سجلنا هدف التعادل الثاني ضد يوفنتوس، لكن بعدها تدخلت تقنية الفيديو وألغت الهدف. الأمر لا يتعلق بمباراة يوفي سامب، بل إن هذا يُعيد تشكيل كرة القدم".

"من وجهة نظري، التكنولوجيا تخلق بعض التوتر مع الحكام ولم تعد أداة مساعدة في تفسير بعض الحالات. إنها تجعل مشاهدة كرة القدم مباشرة أشبه بالذهاب إلى السينما. نحن بحاجة لتعديل القواعد الخاصة بتقنية الفيديو وللتوضيح أيهما بيده اتخاذ القرار، الحكم داخل الملعب أو الحكم داخل غرفة الفيديو. لا يمكننا أن نتابع مباراة على الملعب وأخرى على التلفاز".

أتم الرجل الذي يعمل في الانتاج السينمائي "نحن بحاجة أيضًا لتعديل أماكن وضع كاميرات التلفاز، لأن زاوية التصوير تؤثر على المشهد بصورة كبيرة. لا تفهموني بشكل خاطئ، التحكيم هو أحد أصعب الوظائف في العالم، لكن أصبح لدي انطباع بأن كرة القدم أصبحت غير طبيعية".