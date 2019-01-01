رئيس ريال مدريد السابق: لن يكون سهلًا على مورينيو العودة للتدريب مرة أخرى

رامون كالديرون يستبعد إمكانية عودة مورينيو إلى ريال مدريد أو إنتر ميلان بسهولة بعد إقالته من مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون حول إمكانية عودة جوزيه مورينيو للتدريب مرة أخرى، حيث رأى أن الأمور ليست بهذه السهولة التي يتخيلها البعض.

وكان مورينيو قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعد موسمين ونصف لم يحقق فيهم المرجو منه قبل التعاقد معه.

وعقب إقالته، تحدث الجميع حول إمكانية عودته إلى إنتر ميلان، وإما عودته إلى ريال مدريد، في خيارين هما الأبرز والأكثر ترشيحًا بالنسبة للسبيشيال وان.

ولكن رامون كالديرون الرئيس السابق لريال مدريد كان له رأي آخر، إذ يرى أن عودته إلى تدريب أحد الفريقين ليس بهذه السهولة التي يتحدث عنها البعض.

وأضاف كالديرون أن مورينيو تعرض لإقالتين متتاليتين، ودخل في عدة أزمات مع لاعبيه ستمنع عددًا من الأندية من التفكير في الاستعانة به مرة أخرى.

يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد تعاقد مؤخرًا مع شبكة بي إن سبورتس من أجل تحليل مباريات كأس أمم أسيا والدوري الإنجليزي الممتاز.