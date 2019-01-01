رئيس ريال مدريد السابق: بيل لم يكن على قدر التوقعات

تعرف على تصريحات رامون كالديرون حول بيل

أكد رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد السابق، أنّ جاريث بيل، لاعب الفريق، لم يقدم أفضل ما لديه وكان مخيبًا للآمال منذ انضمامه في 2013.

بيل حقق 13 بطولة مع ريال مدريد أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وقال كالديرون في تصريحات لبرنامج TalkSport: "أشعر بالأسف على اللاعب، ولكن الحقيقة أنّه لم يكن على قدر التوقعات".

وتابع: "بعد 6 أعوام كاملة له مع الملكي، لم نراه يقدم المستوى المبهر ووضع نفسه في موقف معقد للغاية".

صاحب الـ 68 عامًا أشار إل أنّ زين الدين زيدان، مدرب البلانكوس، لم يعد يحتاج لبيل في فريقه، كما أنّ الويلزي لم يغير الصورة السيئة عنه في آخر شهرين".

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واختتم: "أعتقد أفضل خيار للتعامل مع اللاعب هو إعارته على أمل أن يقدم مستويات أفضل في فرق أخرى ويتم بيعه بمبلغ جيد".

بيل سجل 102 هدفًا في 231 مباراة لعبها خلال مسيرته مع ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب بيل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد وقد يعود إلى صفوف توتنهام.