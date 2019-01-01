رئيس تولوز: لن أترك توديبو يرحل لبرشلونة

رغم أنّ برشلونة أعلن ضم مدافع تولوز بنهاية الموسم ولكن رئيس النادي الفرنسي لن يتركه يغادر

نفى رئيس نادي تولوز، أوليفييه سادران، رحيل جان كلاير توديبو، لاعب الفريق، إلى صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة أعلن رسميًا التعاقد مع توديبو بنهاية عقده في تولوز في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ برشلونة لم يحسم الصفقة بصورة نهائية رغم الإعلان الرسمي.

وأوضحت أنّها تواصلت مع رئيس تولوز الذي أكد أنّه لم يعرف انضمام توديبو إلى برشلونة سوى من الإعلان الرسمي ونفى أن يرحل المدافع عن الفريق الفرنسي.

ورغم أنّ اللاعب لديه عقد ينتهي في يونيو ولكن رئيس تولوز شدد على استمرار اللاعب.

منير الحدادي سيرحل عن #برشلونة، نهاية الموسم الحالي، وينضم إلى #إشبيلية، حسبما ذكرت الصحف الإسبانية.🗞️ pic.twitter.com/49we56VTDo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

على صعيد آخر، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ هناك محاولات من جانب الفريق الكتالوني لجلب اللاعب في يناير الجاري.

وأشارت إلى أنّ إدارة البلوجرانا طلبت من اللاعب الضغط على فريقه للموافقة على رحيله بمقابل مادي في يناير وذلك لتعويض غياب توماس فيرمالين وصامويل أومتيتي.

الصحيفة الكتالونية أكدت أن توديبو وقّع عقد لمدة خمس مواسم.