رئيس تورينو يحدد سعر إيتزو لأرسنال ومانشستر يونايتد

وكيل اللاعب متواجد حالياً في لندن

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في منافسة مع نظيره أرسنال على التعاقد مع المدافع الإيطالي أرماندو إيتزو.

مركز قلب الدفاع يعتبر المشكلة الأهم التي تواجه الثنائي الإنجليزي، وسط محاولات مكثفة لهما من أجل حلها.

مانشستر سيتي يرفع عرضه إلى 120 مليون يورو لضم كوليبالي

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت تواجد باولو باليرمو وكيل أعمال إيتزو في العاصمة الإنجليزية لندن هذا الأسبوع.

ويرجع ذلك لقيامه ببعض المحادثات مع أندية إنجليزية، في خطوة جديدة مرتقبة لصاحب الـ27 عاماً.

الكشف عن حجم إصابة حجازي.. ومصيره في أمم إفريقيا

وأشارت الصحيفة أن أوربانو كايرو رئيس تورينو، لا يمانع رحيل اللاعب في حالة وصول عرضاً لا يقل عن 30 مليون يورو.

ويعتبر إيتزو واحداً من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي بالفترة الأخيرة، ومن أعضاء منتخب بلاده وإن كان لا يشارك كأساسي.