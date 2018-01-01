رئيس تشيلسي يلتقي بالجماهير خوفًا من هتافات عنصرية جديدة

رئيس نادي تشيلسي يلتقي بالمشجعين خارج ملعب مباراة برايتون من أجل ضبط النفس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

التقى رئيس نادي تشيلسي بروس باك بمشجعي الفريق قبل انطلاق مباراة البلوز أمام برايتون عصر الأحد، وذلك من أجل التحدث معهم حول ما حدث من هتافات عنصرية في مباراة مانشستر سيتي. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان تشيلسي قد حل ضيفًا على برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد جولة واحدة من مباراة مانشستر سيتي.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي إطلاق بعض جماهير تشيلسي لعبارات عنصرية اتجاه لاعب السيتيزين رحيم ستيرلينج، ما جعل إدارة تشيلسي تتعامل مع هؤلاء المشجعين بحرمانهم من حضور مبارياتالفريق مدى الحياة.

وقبل مباراة برايتون تحدث بروس باك إلى المشجعين من أجل عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى، كما شدد على أن حب النادي يقتضى الظهور بأفضل صورة.

وكانت بعض جماهير تشيلسي كانت قد التقطت صورة بعلامة النازية، ما استدعى جلسة توعية لتثقيف المشجعين حول السامية، خاصة وأن مالك النادي هو اليهودي الروسي رومان أبراموفيتش.

يذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز خلال مباراة برايتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة أعادت لتشيلسي مركزه الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.