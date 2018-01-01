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الدوري الإنجليزي الممتاز

رئيس تشيلسي يلتقي بالجماهير خوفًا من هتافات عنصرية جديدة

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Getty Images
رئيس نادي تشيلسي يلتقي بالمشجعين خارج ملعب مباراة برايتون من أجل ضبط النفس

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

التقى رئيس نادي تشيلسي بروس باك بمشجعي الفريق قبل انطلاق مباراة البلوز أمام برايتون عصر الأحد، وذلك من أجل التحدث معهم حول ما حدث من هتافات عنصرية في مباراة مانشستر سيتي.

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وكان تشيلسي قد حل ضيفًا على برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد جولة واحدة من مباراة  مانشستر سيتي.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي إطلاق بعض جماهير تشيلسي لعبارات عنصرية اتجاه لاعب السيتيزين رحيم ستيرلينج، ما جعل إدارة تشيلسي تتعامل مع هؤلاء المشجعين بحرمانهم من حضور مبارياتالفريق مدى الحياة.

وقبل مباراة برايتون تحدث بروس باك إلى المشجعين من أجل عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى، كما شدد على أن حب النادي يقتضى الظهور بأفضل صورة.

وكانت بعض جماهير تشيلسي كانت قد التقطت صورة بعلامة النازية، ما استدعى جلسة توعية لتثقيف المشجعين حول السامية، خاصة وأن مالك النادي هو اليهودي الروسي رومان أبراموفيتش.

يذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز خلال مباراة برايتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة أعادت لتشيلسي مركزه الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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