رئيس بنفيكا يحدد السعر النهائي لبيع جواو فيليكس

وسط اهتمام من مانشستر سيتي ويونايتد بالتعاقد معه

وضع فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، الشرط الأهم لرحيل لاعبه جواو فيليكس خلال سوق الانتقالات الحالي.

المهاجم البرتغالي الشاب جذب أنظار كبار أوروبا هذا الموسم، بسبب شراسته التهديفية مع بنفيكا على جميع المستويات.

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أندية مانشستر سيتي ويونايتد ويوفنتوس هي الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن سعره يبدو العائق الأكبر.

رئيس بنفيكا قال في تصريحات صحفية:"لو تقدم أي نادي بعرض يصل إلى 120 مليون يورو، سيصعب علينا الحفاظ عليه بالفريق".

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ويأتي ذلك تعليقاً على بعض الأنباء التي ربطت فيليكس بالرحيل عن بنفيكا، مع استمراره بالنادي البرتغالي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

يذكر أن صاحب الـ19 عاماً، نجح في تسجيل 20 هدف وصناعة 11 مع بنفيكا بجميع البطولات هذا الموسم.