رئيس بنفيكا: جواو فيليكس رد على جميع المشككين في صفقته

رئيس بنفيكا يمدح لاعب فريقه السابق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد لويس فيليب فييرا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، بصفقة انتقال لاعب فريقه السابق جواو فيليكس إلى أتليتكو مدريد، مشدداً على أن اللاعب رد على جميع المنتقدين.

وانتقل فيليكس، إلى أتليتكو مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 127 مليون يورو، ليصبح أغلي صفقة في تاريخ النادي الإسباني.

البعض هاجم الصفقة وقت حدوثها، ووصفها بالمبالغ فيها، خاصة أن فيليكس لم يكمل عامه الـ 20 حتى الآن.

ولكن بعد أشهر قليلة، رد فيليكس على جميع المنتقدين بتألقه مع الروخي بلانكوس، في المباريات التي خاضها.

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وقال فييرا، حول هذه الصفقة: "أنا مسرور لرؤية ما يحققه، الجميع يشيد به وبمستواه في المباريات".

وتابع: "جودة لاعب مثل فيليكس، توضح جودة لاعبي فريقنا إنها صفقة ممتازة لجميع الأطراف".

جدير بالذكر أن فيليكس سجل هدفاً وصنع آخر، في ثلاث مباريات لعبها بالدوري الإسباني، ليتصدر مع فريقه جدول الدوري.