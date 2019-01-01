رئيس بريشيا يعترف برغبته في التعاقد مع بالوتيلي

مشكلة وحيدة قد تقف أمام الفريق الصاعد حديثاً للكالتشيو

كشف ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي، عن رغبته في جلب ماريو بالوتيلي لصفوف الفريق.

بالوتيلي انتقل لمارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نيس الفرنسي، ومستقبله مازال غير واضحاً للموسم القادم.

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بريشيا الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي، يسعى لتقوية صفوفه بأفضل صورة ممكنة بسوق الانتقالات، ويعتبر بالوتيلي فرصة ممكنة لذلك.

وقال رئيس النادي عن تلك الإمكانية:"بالوتيلي صديق شخصي لي وسيكون أمراً رائعاً لو وافق على ما يمكننا توفيره له".

وأضاف:"بالوتيلي يملك الكثير من الحب لبريشيا، حيث احتفل بصعودنا على السوشيال ميديا، العودة بعد 8 سنوات كانت رائعة جداً، ونتمنى أن يتواجد معنا في المغامرة القادمة".

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ويأتي العائق الأكبر أمام بريشيا، هو توفير الراتب الذي يتقاضاه بالوتيلي حالياً مع مارسيليا وهو 4 مليون يورو سنوياً.

جدير بالذكر أن بالوتيلي لعب 23 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.