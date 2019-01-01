رئيس بريشيا: جروسو أخطأ وبالوتيلي يسعى لتطهير نفسه

رئيس بريشيا يكشف عن رأيه في أزمة بالوتيلي وفابيو جروسو

علق ماسيمو سيلينو، رئيس نادي بريشيا الإيطالي، على الأزمة التي اشتغلت بين ماريو بالوتيلي ومدربه فابيو جروسو مؤخرًا.

بالوتيلي غادر تدريبات بريشيا صباح اليوم الأربعاء، قبل انطلاقها بساعة ونصف، بسبب مشادة دارت بين بالوتيلي وفابيو جروسو، خلال الاستعداد لمواجهة روما.

سيلينو قال خلال تصريحات صحفية: "بالوتيلي لاعب أسود، ويعمل دائمًا على تطهير نفسه، ولكنه يمر بمشكلة الآن، لا يمكننا الاعتقاد بأنه وحده سينقذ الفرق".

رئيس بريشيا أشار إلى أن مدرب الفريق ارتكب خطأ، بالتحدث عن بالوتيلي وليس عن الفريق الذي يصارع الهبوط خلال الوقت الحالي.

الأزمة تتفاقم .. بالوتيلي يغادر تدريبات بريشيا قبل ساعة ونصف من بدايتها

وتابع: "جروسو أخطأ بالحديث عن بالوتيلي وليس عن الفريق خلال المؤتمر الصحفي، قمت بشراءه لأنه سيضيف للفريق، ولكنه أصبح نقطة ضعف نتعرض لها من جانب الإعلام".

واختتم سيلينو تصريحاته ملمحًا إلى أنه سيمنح ماريو بالوتيلي فرصة ثانية، ولكن عليه أن يرد في أسرع وقت على كل ما يثار حوله خلال الوقت الحالي.

جروسو قام بسبب تلك المشاجرة باستبعاد اللاعب من المباراة، ثم أكد في تصريحات صحفية أن اللاعب يعاني من مشاكل بدنية ولا يملك الالتزام الكافي للتواجد مع الفريق في الوقت الحالي وفي حاجة لإعادة تأهيل.