رئيس بريشيا: بالوتيلي يحب دور الضحية والباب مفتوح لرحيله

ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا يؤكد في تصريحات صحفية أن بالوتيلي سيكون حرًا في الرحيل يناير المقبل.

أكد ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا أن لاعبه ماريو بالوتيلي يستطيع الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في يناير القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلينو وأكد خلالها أن بالوتيلي يحب أحيانًا الظهور في صورة المحارب، وشدد خلالها أن تصريحاته الأخيرة حول النجم الإيطالي تم فهمها بشكل خاطئ.

وقال سيلينو: "بالوتيلي حزين لأنه لا يستطيع التعبير عن نفسه في كرة القدم، بالنسبة له الدوري الإيطالي ربما بدا أبسط مما هو عليه بالفعل".

وأضاف: "في يناير سيكون حرًا للرحيل عن الفريق بشكل مجاني لكن سيكون عليه أن يتخذ ذلك الخيار بنفسه دون مساعدة من أي فرد".

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وأكمل: "على المستوى الشخصي لا أريد لبالوتيلي أن يرحل عن صفوف الفريق لكن ذلك قراره، ولو رحل سأكون قد خسرت الرهان عليه".

وكان رئيس النادي قد علق تعليقًا عنصريًا على بالوتيلي الأسبوع الماضي عقب تفاقم أزمة الأخير مع المدير الفني للنادي.

ورد الرئيس: "أردت أن أمزح فقط من أجل تهدئة الأجواء لم أقصد ذلك، أنا كاثوليكي ولا يمكنني أن أعني أي شيء عنصري".

وأردف: "تحدثت معه بالأمس ولم يكن ما قلته هو الذي أهانه لكن طريقة لوي تصريحاتي في وسائل الإعلام هي التي فعلت ذلك، وبسببها اتصلت به لأنني كنت قلقًا عليه".

وأنهى تصريحاته: "لقد قلت كلمات أكثر قسوة من قبل وأخبرته أن يأتي بدهان حوائط ويلون نفسه حتى يرضي هؤلاء الأوغاد من جماهير فيرونا، ماريو فقط يجب أن يظهر كأنه يعاني لكنه في النهاية ليس محاربًا".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت أنباء حول رغبة بالوتيلي في الرحيل عن بريشيا وأكدت تلقيه عروضًا من تركيا والبرازيل.