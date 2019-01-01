النتائج المباشرة
الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رئيس بروسيا دورتموند ينتقد تصرفات ريبيري

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على رأس فاتسكه في تصريحات ريبيري الأخيرة على تويتر


    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد هانز خواكيم فاتسكه، المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، تعليقات فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ، ورده على الانتقادات في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر".

ريبيري شنّ هجومًا شرسًا على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة والتي استخدم فيها عبارات نابية.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بالطبع كل إنسان حر فيما يأكل ولا يجب أن يتم انتقاده باستمرار".

اختيارات المحررين

وتابع: "لا أجد أزمة في أن يرد ريبيري على المنتقدين ويرفض ما يقومون به ولكن عليه أن يكون حريصًا في استخدام ألفاظة ويظهر الاحترام".

وكان بايرن ميونخ قرر معاقبة اللاعب بعد تغريداته والتي وصل فيها لإهانة المنتقدين بصورة مباشرة.

واختتم: "في الأخير أي لاعب يحقق النجاح يكون بفضل الجمهور والمتابعين ولذلك عندما يحدث أي خلاف يكون أن يكون باحترام".

ريبيري تعرض لإصابة جديدة في المعسكر التدريبي للفريق بالدوحة.

 

الموضوع التالي:
تشيلسي يرفض اقتراح برشلونة ويحاول من جديد مع هيجواين
الموضوع التالي:
لماذا رفض برشلونة التوقيع مع موراتا؟
الموضوع التالي:
أساطير ملاعب الليجا | كامب نو.. مسرح يرسم كرة القدم
الموضوع التالي:
يوفنتوس يخطو خطوته الأولى نحو إيسكو
الموضوع التالي:
إنتر يتجه نحو يوفنتوس لتعويض رحيل إيكاردي المحتمل
إغلاق