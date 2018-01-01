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دوري أبطال أوروبا

رئيس بروسيا دورتموند لا يتمنى مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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تعرف على تصريحات رئيس ومدرب ولاعبو بروسيا دورتموند بعد التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

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أكد هانز خواكيم فاتسكه، رئيس بروسيا دورتموند الألماني، أنّ فريقه لا يتمنى مواجهة ليفربول في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة بينما تصدر دروتموند المجموعة الأولى بعد الفوز على موناكو.

وقال فاتسكه في تصريحات صحفية: "لا أود أن أقابل يورجن كلوب مجددًا، أتمنى أن تبعدنا القرعة عن مواجهة ليفربول".

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وكانت آخر مرة التقيا الفريقان في الدوري الأوروبي حينما أقصى ليفربول فريق دورتموند بالفوز 4-3 بالدقائق الأخيرة في موسم 2015-2016.

من جانبه صرّح لوسيان فافر، المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند، أنّ فريقه سيطر على المباراة بصورة كبيرة وكان يستحق الفوز مشيرًا إلى سعادته بصدارة المجموعة بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع كلوب براج.

وتحدث ماريو جوتزه عن المباراة بقوله: "أنا سعيد بما حققناه في المباراة والفوز بثنائية والتفوق على جميع الأصعدة سواء في الدفاع والهجوم".

واختتم: "براج ساعدنا بالتعادل مع أتلتيكو مدريد وهذا جعلنا في صدارة المجموعة، أتمنى أن نستمر في تقديم العروض الجيدة".

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دورتموند انتصر بثنائية نظيفة على موناكو في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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