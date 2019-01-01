رئيس برشلونة يكشف موقف ميسي النهائي من حضور حفل "اليويفا"

لن يكرر ما فعله العام الماضي

كشفت وسائل الإعلام المقربة من برشلونة، عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النهائي، من حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا، المقرر له غدًا الخميس في موناكو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" نقلاً عن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، سيكون البرغوث على رأس حضور الكتلان في الحفل، خاصة بعد ترشيحه للفوز بجائزتين كأفضل هداف وأيضًا أفضل لاعب.

وأثيرت الشكوك حول حضور هداف الليجا وبرشلونة التاريخي، على غرار ما فعله العام الماضي، عندما اعتذر على الحضور مثل كريستيانو رونالدو، بعد التأكد من فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وينافس ليو كل من فان دايك والغريم الأزلي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب، وعلى الجائزة الأخرى سينافس ساديو ماني وصاروخ ماديرا أيضًا.

جابرييل خيسوس⭐️

جواو فيليكس💎

كيليان مبابي🦸‍♂️



⚡مواهب شابة قد تكون الأكثر حسمًا في دوري أبطال أوروبا هذا العام.👶🤩#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/WvxKzeSUx8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وسيرافق وفد برشلونة أيضًا الحارس الألماني تير شتيجن، المرشح للفوز بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس، وكذا الوافد الجديد فرينكي دي يونج، الذي ينافس كريستيان إريكسن وجوردان هيندرسون على جائزة أفضل لاعب وسط، بالإضافة إلى الرئيس وبعض كبار الموظفين والمسؤولين في النادي.