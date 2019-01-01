رئيس بايرن ميونيخ عن إلغاء الهدف: هذه مزحة العام!

هونيس كان غاضباً للغاية في نهاية المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ غضبه من إلغاء هدف فريقه ضد لايبزيج اليوم في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الأسبوع 33 وقبل الأخير للبوندسليجا.

وقال هونيس عقب المباراة:"هذا التسلل المزعوم هو مزحة العام! لم يكن هذا خطأ واضحاً، ولكن الفيديو موجود هنا لتصحيح القرارات الخاطئة".

وأضاف:"حالة عدم الارتياح التي لدينا تأتي فقط من الصحافة، أنا هادئ للغاية حتى نهاية الأيام المقبلة".

وأوضح:"فقط إذا شاهدنا فريقنا يلعب كما لعب اليوم لن يكون لدينا أي مشاكل، سأنام بشكل جيد في الأيام الستة أو السبعة المقبلة".

وكان هدف ليون جوريتسكا في المباراة قد تم إلغاؤه بداعي التسلل على روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن بوروسيا دورتموند حقق الفوز اليوم ليقلص الفارق إلى نقطتين، مؤجلاً حسم اللقب حتى الأسبوع الأخير.