رئيس بايرن ميونخ: نفعل أشياء لا نحبها لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول

بايرن قريب من الثنائية المحلية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، سياسة صرف مبالغ كبيرة على الصفقات، ولكن أكد اضطراره لفعل الأمر في بعض الأحيان للاستمرار في المنافسة.

وتعاقد بايرن ميونخ حتى الآن مع لوكاس هيرنانديز مقابل 86 مليون يورو لأتلتيكو مدريد، ومواطنه بنيامين بافارد، مدافع شتوتجارت، مقابل 30 مليون أخرى.

وذكر هونيس أثناء مشاركته في اجتماع لرؤساء الأندية: "لا أريد شراء لاعب مقابل 80 أو 100 مليون يورو، ولكن للاستمرار في منافسة ليفربول أو مانشستر سيتي أو برشلونة يجب فعل ذلك".

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(🎥: @AlNassrFC)pic.twitter.com/IDVBS8QQ0q — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

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وأضاف: "فعلنا أشياء لا نحبها للأسف، مثل التعاقد مع لوكاس هيرنانديز، ولكن الأمر الجيد أن الصفقة تمت من حساباتنا الشخصية، وعندما ندفع تلك المبالغ الدولة تستفيد من الضرائب".

وواصل هونيس: "اللاعبون أكثر الرابحين في بايرن لأنهم أصحاب أعلى الإيرادات، ولكن ذلك يساعدنا على تحقيق أكبر الانتصارات".

ويملك بايرن ميونخ فرصة حسم لقب البوندسليجا رسمياً هذا الأسبوع أمام إينتراخت فرانكفورت، كما سيلعب نهائي الكأس أمام لايبزج، ولكن ودع دوري الأبطال مبكراً من دور الستة عشر أمام ليفربول.