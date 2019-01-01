رئيس بايرن ميونخ يرفض فكرة السوبرليج

بطولة مقترحة لصفوة أوروبا فقط

رفض رئيس بايرن ميونخ الجديد هيربرت هاينر فكرة إقامة بطولة السوبرليج في محل دوري أبطال أوروبا، وأكد تركيز ناديه على الأخيرة.

وطُرحت فكرة إقامة بطولة تضم صفوة الأندية الأوروبية صاحبة التاريخ والباع، والتي قد تؤثر على دوري الأبطال في صورته الحالية.

وقال هاينر مع "Süddeutsche Zeitung": "نحن نساند البوندسليجا بدون أي شروط، يمكنني القول بكل وضوح إننا ضد فكرة السوبرليج".

وأضاف: "بايرن ميونخ يريد بالتأكيد النجاحات الأوروبية، ولكن لهذا السبب يوجد دوري أبطال أوروبا، والتي تملك نظاماً جيداً حالياً".

وختم: "نريد الفوز بالبطولة في موعد أقصاه 2022 عندما سنستضيف النهائي في ميونخ، ولكن لا مانع لو حدث الأمر قبل ذلك".

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وتولى هاينر رئاسة النادي البافاري الشهر الماضي خلفاً لأولي هونيس في الجمعية العمومية للنادي، وذلك بعدما كان رئيساً لأحد أشهر شركات الملابس الرياضية.

وسبق وحقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات سابقة، آخرها كانت في 2013.