رئيس بايرن ميونخ الجديد يعلق على شائعات جوارديولا

من يدرب بايرن مستقبلاً؟

علق رئيس بايرن ميونخ الجديد هربرت هاينر على شائعات تولي بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تدريب الفريق الموسم المقبل.

وتولى هاينر رسمياً رئاسة البافاري خلفاً لأولي هونيس الذي انتهت ولايته رسمياً مطلع هذا الشهر، وذلك بالجمعية العمومية التي عُقدت الجمعة.

وقال هاينر في تصريح نقلته "بيلد": "بيب جوارديولا مدرب رائع ويمتلك عقداً في مانشستر سيتي بالوقت الحالي".

وأضاف: "لننتظر ماذا سيقرر مجلس الإدارة، من حيث المبدأ، نحن نريد المدرب الأفضل ليتولى تدريب بايرن ميونخ".

ورحب عدد من لاعبي بايرن ميونخ مثل القائد مانويل نوير، وجوشوا كيميش بفرضية عودة جوارديولا لتدريب الفريق من جديد.

وأعلن بايرن ميونخ الجمعة أيضاً استمرار المدرب المؤقت هانز فليك في منصبه هذا الموسم بعد الأداء القوي في المباراتين التين خاضهما.

وأكد مدير بايرن كارل هانز رومينيجه في تصريحات بالجمعية العمومية استمرار فليك حتى نهاية العام على الأقل، وهناك إمكانية لما هو أبعد، على حد تعبيره.

وفاز بايرن على بوروسيا دورتموند لحساب البوندسليجا، وقبلها على أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة فليك.