رئيس بايرن ميونخ: إلغاء الكرة الذهبية ظالم في حق ليفاندوفسكي

كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ يتحدث عن إلغاء الكرة الذهبية ويؤكد استحقاق روبرت ليفاندوفسكي لها.

أعرب كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ عن انزعاجه من إلغاء جائزة الكرة الذهبية عن الموسم الجاري، بسبب الظروف التي يمر بها العالم بعد ظهور فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومينيجه وأكد خلالها أن لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي كان يستحق الحصول عليها.

وقال رومينيجه: "أنا مؤمن أن روبرت ليفاندوفسكي قد قدم مستويات رائعة في الموسم الجاري، ربما يكون قد لعب أفضل مواسم مسيرته الكروية".

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وأضاف: "لسوء الحظ ألغت فرانس فوتبول الكرة الذهبية، ونحن لسنا سعداء بذلك القرار لأنه غير عادل، ليس فقط لبايرن ميونخ بل لروبرت ليفاندوفسكي الذي كان من الممكن أن يفوز بها".

وأردف: "كان يجب أن يحصل أحد اللاعبين على جائزة الكرة الذهبية بعد ذلك الموسم الطويل، وبالطبع في ظل كل ما حدث فليفاندوفسكي كانت فرصته كبيرة".

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد قررت أن تلغي جائزة الكرة الذهبية عن الموسم الجاري للمرة الأولى في تاريخها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان آخر من حقق جائزة الكرة الذهبية، في الموسم الماضي عندما حصل على اللقب السادس له في تاريخها.



