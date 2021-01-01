رئيس الوزراء الإنجليزي يدعم تنظيم بريطانيا المشترك لكأس العالم 2030

بوريس جونسون يفتح الباب من الآن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "الوقت المناسب" للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا من أجل إطلاق محاولة مشتركة لاستضافة كأس العالم 2030.

وبحسب ما ورد ستتعهد حكومة المملكة المتحدة بتقديم 2.8 مليون جنيه إسترليني لبدء العملية في ميزانية الأربعاء المقبل، لتدخل الأمور إلى حيز التنفيذ.

ومن جهتها، قالت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا إنها "مسرورة" بالتزام الحكومة، ويبدو أن الحماس حول الفكرة بات يمثل الجميع.

وقال جونسون: "نحن حريصون جدًاعلى إعادة كرة القدم إلى الوطن في عام 2030، ولا يوجد أفضل من استضافة الحدث الأكبر وهو كأس العالم من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف: "نحن نعرض أيضًا استضافة المزيد من المباريات فيما يخص كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف، بإمكاننا أن نستضيف الدور نصف النهائي والنهائي كذلك".

وفي هذا السياق، في مقابلة مع صحيفة ذا صن قال بوريس جونسون: "أعتقد أنه المكان المناسب لأن يكون كأس العالم مقامًا، إنه موطن كرة القدم، إنه الوقت المناسب أيضًا، سيكون شيئًا رائعًا للغاية للبلاد".

وأردف: "نريد أن نرى طفرة في كرة القدم في السنوات المقبلة، ستستمر دراسة الجدوى قبل بدء عملية تقديم العطاءات الرسمية لكأس العالم في عام 2022".

وبناء على ذلك، جاء في بيان مشترك صادر عن اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وأيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا: "يسعد اتحادات كرة القدم والشركاء الحكوميون في المملكة المتحدة وأيرلندا أن حكومة المملكة المتحدة قد التزمت بدعم عرض محتمل من خمس اتحادات كأس العالم لكرة القدم 2030".

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يذكر أن البطولة الوحيدة التي توجت بها إنجلترا فيما يخص كأس العالم أقيمت على أرضها، وتحديدًا كان ذلك في 1966، ومنذ ذلك الحين يبحث الأسود الثلاثة عن النجمة الثانية.

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